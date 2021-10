Im Boden ist mächtig was los! Zu Besuch bei Maulwurf, Regenwurm und Co.

Kaum zu glauben: In einer Handvoll Erde gibt es mehr Lebewesen als Menschen auf unserem Planeten! Etwa Wurzeln, die sich dort unten ausbreiten, um den Pflanzen Halt zu geben und sie mit Nährstoffen zu versorgen. Oder Tiere, für die der dunkle Erdboden ein schützender Rückzugsort ist. Manche sind so klein, dass wir sie glatt übersehen! Erstaunliches über den lebendigen Boden unter unseren Füßen erzählen die Botanikerin Dr. Hilke Steinecke vom Palmengarten Frankfurt und der Tierökologe Prof. Dr. Volkmar Wolters von der Liebig-Universität in Gießen - gemeinsam mit einer kleinen Maulwurfdame.