Religionen - Was sie verbindet | Worin bestehen die wichtigsten Gemeinsamkeiten der Religionen Judentum, Christentum und Islam? In den gemeinsamen Wurzeln? Im Glauben an den einen Gott? In ihren Regeln? Einig sind sich Vertreterinnen und Vertreter dieser Religionen vor allem darin: Alle drei haben einen wichtigen Friedensauftrag!