Sendung

zur Sendung Feature Fremde Stimmen von den Rändern Europas | Kerstin Kilanowski

Die Geschichte der europäischen Minderheiten ist eine Geschichte von Demütigung und Unterdrückung. An den abgelegenen Rändern, auf Inseln, in Bergregionen und Grenzgebieten halten die "Ureinwohner" Europas immer noch an ihren alten Sprachen fest. Samisch, Walisisch, Korsisch, Gälisch: wenig gehört, oft belächelt, selten verstanden. [Sendung]