Der wohl bekannteste (Ex-)Fahrradkurrier Deutschlands erzählt bei FREIHEIT DELUXE von seiner Gewerkschaftsarbeit für die Menschen, die die Mehrheit der Gesellschaft nicht sieht: z.B. diejenigen, die eben dieser Mehrheit ihr Essen nachhause und ins Büro liefern. Orry Mittenmayer fordert: Gerechtigkeit für die Arbeiter*innenklasse, nicht nur auf dem Papier. Hört euch die Folge an, um zu erfahren: Was passiert ist, wenn ein 26-jähriger den Körper eines topfitten 60-jährigen hat. Wie sympathische Chefs manchmal zum Problem werden können. Wie sich die pure Verzweiflung anfühlt, wenn man seine Miete nicht bezahlen kann. Wie wir uns aus genau diesen Verhältnissen befreien können. Und was das alles mit Freiheit zu tun hat. Das Transkript zur Episode: https://download.hr2.de/podcasts/freiheit_deluxe/diana-kinnert-100.pdf FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Der Podcast wurde gefördert im Rahmen von "Neustart Kultur" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V.