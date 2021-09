Kreativität hilft durch die Pandemie: Wie die Schriftstellerinnen Safiye Can und Saskia Hennig von Lange und Schriftsteller Dalibor Marković Wege gefunden haben, Schüler*innen zum Schreiben zu bringen, davon erzählt diese Sendung.

Im "Jungen Literaturland Hessen" begegnen sich Schüler*innen und Autor*innen in einem Museum und schreiben gemeinsam Texte, die fürs Radio vertont werden.Trotz Corona fanden die Museen Wege, ihre Ausstellungen sichtbar zu machen: "Hingucker! Kolonialismus ausstellen" in der Frankfurter Begegnungsstätte Anne Frank, "Back to Future" im Frankfurter Museum für Kommunikation, die Aphorismen des Darmstädter Mathematikers und Naturforschers Georg Christoph Lichtenberg, das Frankfurter Goethehaus und das Tropengewächshaus in Witzenhausen.

Sechs hessische Schulen haben teilgenommen: Schüler*innen der Klassen 7 bis 10 der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel, der Johannisbergschule in Witzenhausen, der Ostschule Gießen, der Dürerschule in Weiterstadt, der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel und der Lichtenbergschule in Darmstadt.

Alle Geschichten, Gedichte, Fotos und Videos der Schüler*innen sind auf der Projektwebseite www.hr2.de/jungesliteraturland zu sehen und zu hören.

Sendung: hr2-kultur, "Literaturland Hessen", 19.09.2021, 12:04 Uhr