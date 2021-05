Die Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, Anne Bohnenkamp-Renken, steht vor einer Grafik des neuen Romantikmuseums in Frankfurt.

Die Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts, Anne Bohnenkamp-Renken, steht vor einer Grafik des neuen Romantikmuseums in Frankfurt. Bild © Imago / epd

In Frankfurt am Main bietet sich derzeit die historische Chance, der Romantik als Schlüsselepoche der deutschen und europäischen Geistesgeschichte einen Erinnerungsort zu geben. Mit einem Deutschen Romantik-Museum in direkter Nachbarschaft zum Goethe-Haus und Goethe-Museum ensteht ein weltweit einzigartiger und spannungsreicher kultureller Dialog zwischen Goethe und der Romantik.

Basis für dieses evident fehlende Museum ist die weltweit einzigartige Sammlung zur Literatur der deutschen Romantik, die in den vergangenen 100 Jahren vom Freien Deutschen Hochstift, dem Träger des Frankfurter Goethe-Hauses, zusammengetragen wurde.

Durch den Abriss des an das Goethe-Haus angrenzenden Gebäudekomplexes ergab sich die einmalige Gelegenheit, das Frankfurter Goethe-Haus / Frankfurter Goethe-Museum um ein Deutsches Romantik-Museum zu erweitern und die Sammlungen erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nicht zuletzt erhält die museumspädagogische Arbeit des Hauses nun endlich den Raum, der dringend benötigt wird.