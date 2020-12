Sabine Meyer ist weltberühmt mit einer unvergleichlichen Karriere. Ihr Mann, Reiner Wehle, - mit dem sie seit Studentenzeiten durchs Leben geht - kann ebenfalls auf eine herausragende Karriere an den besten Adressen zurückblicken. Seit Jahrzehnten teilen sie ihr Leben miteinander, ebenso ihre Liebe zur Klarinette, zu ihren Kindern, zu Pferden - und sie teilten sich seit 1993 eine Professur an der Musikhochschule in Lübeck.