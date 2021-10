Aliku lebt auf fast 3.800 Meter Höhe mitten auf dem größten See Südamerikas. Er gehört dem alten Volk der Uros an, und sein Zuhause ist eine von 80 "schwimmenden Inseln" im Titicacasee. Sie bestehen weder aus Erde noch aus Stein, sondern aus trockenem Schilf, ebenso wie die selbstgebauten Häuser und Boote. Lass dich von Aliku mitnehmen auf einen Streifzug über seine Schilfinsel im See.

