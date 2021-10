Anni wohnt mit ihrer großen Familie auf der kleinen Insel Kihnu in Estland. Dort gibt es einen Leuchtturm, eine Kirche, den Fährhafen, ein Museum und ein Vereinsheim, in dem oft Feste stattfinden. Die Insulaner lieben es zu feiern und zu tanzen, dazu tragen dann alle ihre bunten Trachten. Diesmal soll es ein besonderes Fest werden: Anni will mit ihren Freundinnen einen Hip-Hop-Tanz aufführen.

